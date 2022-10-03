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Один из крупнейших банков в мире заявил о «критическом моменте»

Гендиректор Credit Suisse заявил о «критическом моменте» для банка

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Один из крупнейших банков в мире Credit Suisse переживает «критический момент», сказано в служебной записке гендиректора финансовой организации Ульриха Кернера, передает TheStreet.

«Я понимаю, что есть много неопределенности и спекуляций как внутри компании, так и за ее пределами», — заявил он, предсказывая, что слухов и спекуляций будет еще больше.

Швейцарский банковский гигант борется за свое выживание, отмечает издание. Год назад рыночная капитализация Credit Suisse составляла 22,3 миллиарда долларов, в настоящее время она составляет всего 10,4 миллиарда долларов. Акции упали на 56,2 процента за год. В случае банкротства Credit Suisse рынок может ожидать шок, предсказывают эксперты. «Мы находимся в процессе перестройки Credit Suisse в расчете на долгосрочное и устойчивое будущее», — заявил Кернер.

Летом председатель банка Аксель Леманн назначил Кернера главным исполнительным директором. Он поручил провести реорганизацию, поскольку банк погряз в скандалах с корпоративным шпионажем, в судебных исках и финансовых потерях.

Ранее руководство Credit Suisse решило спасти испытывающую финансовые проблемы кредитную организацию за счет массовых увольнений сотрудников.

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Платон Щукин
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