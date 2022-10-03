Верка Сердючка отреагировала на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом

Верка Сердючка заявила, что ее не удивляет желание Аллы Пугачевой стать иноагентом

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под женским псевдонимом Верка Сердючка, отреагировал на просьбу артистки Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Интервью с ним было опубликовано на YouTubе-канале Deutsche Welle (признан Минюстом РФ иноагентом).

Он заявил, что его не удивляет желание исполнительницы стать иногаентом. «Я знаю ее очень давно. Она человек очень справедливый. Что бы ни говорили программы, которые выходили на ТВ, о том, что она мафиозная, я же знаю ее. У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У многих ноги тряслись: ее очень боялись, ну правда. У меня никогда такого не было», — сказал артист.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Два дня спустя появилась информация, что из-за этого поста артистку проверят на дискредитацию российской армии. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья.