Не умевший плавать турист побежал спасать двоих сыновей и утонул на их глазах

В Австралии на пляже Яллингап турист утонул на глазах сыновей, пытаясь вытащить их из воды

На популярном туристическом пляже на юго-западе Австралии утонул мужчина, пытавшийся вытащить из воды двоих сыновей. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в субботу, 1 октября, на пляже Яллингап. 50-летний мужчина, чье имя не раскрывается, приехал из Перта на отдых с двумя сыновьями-подростками. В какой-то момент отцу показалось, будто его дети, которые ушли купаться в море, тонут — турист сразу же побежал спасать мальчиков из воды, несмотря на то что он не умел плавать.

В воде австралиец запаниковал и начал тонуть на глазах у сыновей. Мужчину вытащили на берег посетители пляжа, однако было поздно — он скончался. Отмечалось, что подростки в результате происшествия не пострадали.

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