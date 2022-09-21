Туристка погибла во время экстремального тура из-за невнимательности инструктора

Британка погибла во время подводного сафари к затонувшему кораблю в Албании

Полиция Албании арестовала инструктора по дайвингу, чья клиентка затонула во время группового погружения к затонувшему кораблю. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя туристка из Великобритании, приехавшая на отдых в курортный город Саранда в Албании, решила отправиться на подводное сафари. Девушка обратилась в местный дайвинг-центр и записалась на экстремальный тур к затонувшему кораблю — группу сопровождал 45-летний инструктор Саймир Кушова (Saimir Kushova), имеющий соответствующую квалификацию.

Отмечается, что девушка погрузилась на глубину семи-восьми метров, потом всплыла на поверхность и пошла ко дну. Инструктор попытался оказать британке первую помощь, но туристка скончалась. Полиция арестовала гида, заподозрив его в гибели клиентки из-за невнимательности и в связи с пренебрежением правилами охраны здоровья и безопасности.

По словам сотрудников дайвинг-центра, погибшая профессионально занималась дайвингом. Они предположили, что у нее могли быть проблемы со здоровьем, которые она скрывала.

Ранее в сентябре еще один турист скончался во время отдыха. Сообщалось, что пожилой путешественник из Великобритании утонул в море на глазах супруги.