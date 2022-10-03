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В Запорожье сообщили о подготовке наступления украинского десанта

Рогов: более 450 бойцов ВСУ вернулись в Запорожье после обучения в Британии

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

После обучения десантированию на воду и захвату крупных техногенных объектов из Великобритании в Запорожскую область вернулись более 450 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В сентябре украинские военнослужащие как минимум трижды проводили учения в районе населенного пункта Вольноандреевка по переброске войск через Днепр. Существует угроза повторных попыток закрепления ВСУ на подконтрольном России берегу Днепра, уверен политик.

«Свыше 450 человек сил специальных операций ВСУ приехали в Запорожскую область после прохождения обучения непосредственно у британцев, канадцев и американцев. Проходили они все это за рубежом, именно в Британии, что говорит о высшей лиги их подготовки», — подчеркнул Рогов.

Главными задачами для украинских бойцов было формирование водной преграды, закрепление на берегу речного десанта в максимально короткий срок, создание плацдарма и захват крупного объекта техногенного происхождения. «Мы понимаем, что под такой объект как раз подпадает [Запорожская] атомная станция», — заключил он.

Ранее Владимир Рогов сообщил о самоподрыве диверсанта в жилом доме в Бердянске. В результате взрыва пострадали десять человек.

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Варвара Кошечкина
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