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Россиянина осудили на 10 лет за изнасилование школьницы в его квартире

В Кургане 35-летнего мужчину осудили на 10 лет за изнасилование школьницы в его квартире

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Кургане 35-летнего местного жителя осудили на 10 лет колонии строгого режима за изнасилование девушки-подростка и насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2021 года россиянин познакомился со школьницей на улице и завел ее к себе в квартиру, после чего надругался над ней. Спустя время девушке удалось вырваться, сбежать и обратиться в полицию.

В тот же день мужчина был задержан. Позже его поместили в СИЗО.

20 сентября сообщалось, что в Нижнем Новгороде педофила осудили на 15 лет за сексуальное насилие над двумя школьницами.

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Елизавета Новикова
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