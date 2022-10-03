Названа стоимость самых дешевых загородных домов в России

«Домклик»: стоимость самого дешевого загородного дома в России составляет 397 тысяч рублей

Россиянам назвали стоимость самых дешевых загородных домов. Соответствующее исследование провел сервис «Домклик», результаты передает «РБК».

Стоимость наиболее доступного объекта за пределами города составила 397 тысяч рублей. Речь идет о доме площадью 75 квадратных метров на хуторе Еланский в Кумылженском районе Волгоградской области. Помимо Волгоградской области, регионами-лидерами по дешевому жилью стали Челябинская и Омская области — в них можно приобрести дома за 500 и 599 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что россияне начали активнее интересоваться загородными домами. Согласно данным Росстата, в период с января по март 2022 года доля индивидуального жилищного строительства в стране составила 62,3 процента от общего объема. По итогам первых четырех месяцев года показатель достиг рекордной отметки в 63 процента.

В сентябре сообщалось, что о загородном доме мечтают 64 процента россиян. Из них 42 процента заявили, что хотели ли бы владеть домом в Московской области, а 28 процентов предпочли Краснодарский край.