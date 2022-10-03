Названа стоимость самых дешевых загородных домов в России
Россиянам назвали стоимость самых дешевых загородных домов. Соответствующее исследование провел сервис «Домклик», результаты передает «РБК».
Стоимость наиболее доступного объекта за пределами города составила 397 тысяч рублей. Речь идет о доме площадью 75 квадратных метров на хуторе Еланский в Кумылженском районе Волгоградской области. Помимо Волгоградской области, регионами-лидерами по дешевому жилью стали Челябинская и Омская области — в них можно приобрести дома за 500 и 599 тысяч рублей соответственно.
Отмечается, что россияне начали активнее интересоваться загородными домами. Согласно данным Росстата, в период с января по март 2022 года доля индивидуального жилищного строительства в стране составила 62,3 процента от общего объема. По итогам первых четырех месяцев года показатель достиг рекордной отметки в 63 процента.
В сентябре сообщалось, что о загородном доме мечтают 64 процента россиян. Из них 42 процента заявили, что хотели ли бы владеть домом в Московской области, а 28 процентов предпочли Краснодарский край.