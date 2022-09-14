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Определен процент мечтающих о загородном доме россиян

«ВсеИнструменты.ру»: о загородном доме мечтают 64 процента россиян

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

О собственном загородном доме мечтают 64 процента россиян. К такому выводу пришли эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты определили предпочтения россиян по локации загородной недвижимости. 42 процента заявили, что хотели ли бы владеть домом в Московской области, 28 процентов предпочли Краснодарский край. За Калининградскую и Ленинградскую области выступили по шесть и пять процентов респондентов соответственно. Топ-5 списка замкнула Свердловская область, где приобрести жилье хотели бы четыре процента опрошенных.

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Что касается источников дохода на покупку жилья, то 44 процента россиян решили приобрести его с помощью ипотеки. 30 процентов будут использовать накопления, 14 процентов продадут квартиру, а семь процентов — займут у родственников или друзей.

Почти половина опрошенных хотели бы построить жилье с нуля. 53 процента мечтают о доме из кирпича, 21 процент отдали предпочтение пеноблокам, 18 процентов — деревянному брусу. Менее 10 процентов посчитали подходящим материалом газосиликатные и керамические блоки, а также структурную изолированную панель.

В июле 2022 года аналитики Почта Банка оценили долю россиян, которые мечтают приобрести собственный загородный дом, в 82 процента. На тот момент 68 процентов опрошенных не владели загородной недвижимостью, а 9 процентов не хотели бы приобретать подобные объекты.

Нина Ташевская
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