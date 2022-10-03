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Домогательства россиянина к десятилетней школьнице в лифте ТЦ попали на видео

В Пушкине мужчина домогался десятилетней школьницы, зашедшей в лифт торгового центра

Мужчину заподозрили в домогательствах к десятилетней школьнице, зашедшей в лифт торгового центра «Константиновский» в Пушкине. Видео с места публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившихся кадрах видно, как россиянин хватает девочку за шею, а затем пытается расстегнуть ей куртку. Мужчину спугнула женщина, которая зашла в лифт.

Позже выяснилось, что девочка гуляла по ТЦ с подругами, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина предложил ей проехаться на лифте. Четвероклассница согласилась, хотя остальные девочки решили пойти по лестнице.

К месту происшествия приехала мать школьницы. Инцидентом заинтересовались правоохранители, мужчину сейчас разыскивают.

Ранее в Саратовской области осудили на 13 лет педофила, домогавшегося малолетнего пасынка. Фигурант признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Анна Щербакова
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