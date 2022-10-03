Названа стоимость самых дорогих квартир в новостройках Москвы

Skolkovo Realty: самая дорогая квартира в новостройках Москвы стоит 2,1 миллиарда рублей

Самая дорогая квартира в московской новостройке стоит 2,1 миллиарда рублей. Стоимость наиболее дорогих объектов в новых домах назвали аналитики Skolkovo Realty в своем исследовании, пишет «Российская газета».

С таким бюджетом получится приобрести недвижимость площадью 417 квадратных метров. Квартира находится в строящемся доме в центре столицы, который планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

При этом самый дорогой объект в уже сданной новостройке, по данным Skolkovo Realty, обойдется в 1,7 миллиарда рублей. За эти деньги можно купить квартиру площадью 432 «квадрата» на Малой Бронной улице.

Ранее аналитики «Метриума» раскрыли стоимость самого дешевого жилья в Москве. Наиболее бюджетным объектом оказался апартамент экономкласса в «Лофте на Рябиновой» в районе Очаково-Матвеевское. Площадь объекта составляет 11,8 квадратного метра, а его стоимость — 1,6 миллиона рублей.