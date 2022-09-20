Названа стоимость самого дешевого жилья в Москве

«Метриум»: самое дешевое жилье в Москве стоит 1,6 миллиона рублей

Россиянам назвали стоимость наиболее и наименее доступного жилья в Москве. Соответствующее исследование провела компания «Метрум», результаты опубликовали «Известия».

Самым дешевым жильем оказался апартамент экономкласса в «Лофте на Рябиновой» в районе Очаково-Матвеевское. Площадь объекта составляет 11,8 квадратного метра, а его стоимость — 1,6 миллиона рублей. Эксперты отметили, что подобная недвижимость обычно является частью проекта, реализуемого частными инвесторами, а не крупными застройщиками.

Самая дорогая квартира в столице находится в ЖК «Усадьба в Орлово-Давыдовском переулке» — это исторический особняк с собственным ландшафтным парком в Мещанском районе столицы. Площадь жилья с максимальной стоимостью составляет 4,4 тысячи квадратных метров, его можно приобрести за 5,6 миллиарда рублей.

Ранее в сентябре в Москве определили самую маленькую квартиру. Она находится на Миусской улице в центре города. Объект занимает площадь в девять квадратных метров, при этом его стоимость составляет 4,5 миллиона рублей.