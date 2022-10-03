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Среда обитания

Во Франции передумали строить дома рядом с Эйфелевой башней из-за протестов

В Париже передумали строить дома рядом с Эйфелевой башней из-за экологических протестов

Фото: Esra Taskin / Anadolu Agency / Getty Images

Во Франции отменили строительство зданий рядом с Эйфелевой башней после протестов защитников природы. О том, что власти Парижа передумали вырубать деревья ради новых домов, сообщает The Guardian.

Экологические протесты продолжались несколько месяцев. Более 150 тысяч граждан подписали петицию об отмене строительства, ради которого пришлось бы вырубить 20 деревьев. На месте растений планировалось возвести четыре здания с кафе и магазинами внутри.

При этом первый заместитель мэра Эммануэль Грегуар заявил, что в планы по-прежнему входит реновация территории рядом с башней. Согласно планам, на участке в 54 гектара появятся новые пешеходные переходы, а также дороги для автобусов и велосипедов. «Мы не сдаемся из-за давления, но не хотим, чтобы проект вызывал споры. Отказавшись от строительство зданий, мы устраняем часть напряжения», — пояснил Грегуар.

В сентябре британские активисты, выступающие за спасение животных и климат, в знак протеста облили белой краской Биг-Бен в Лондоне. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме вреда, который планете причиняет молочная промышленность.

Александра Качан
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