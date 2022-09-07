Биг-Бен облили белой краской в знак протеста

Активисты Animal Rebellion в знак протеста облили белой краской Биг-Бен в Лондоне

Активисты движения Animal Rebellion, выступающие за спасение животных и климата, в знак протеста облили белой краской один из главных символов Великобритании — башню Биг-Бен в Лондоне. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме вреда, который планете причиняет молочная промышленность. Об этом сообщает Daily Mail.

Девять участников движения утром 7 сентября перекрыли движение на одной из улиц и распылили по части башни белую краску. Она символизировала молоко. Таким образом протестующие решили привлечь внимание нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс к проблеме животной продукции и поспособствовать потреблению растительной пищи.

«Новый премьер-министр Лиз Трасс должна немедленно восстановить прерванные отношения с фермерскими и рыболовецкими сообществами и поддержать устойчивую растительную систему питания, справившись с кризисом цен на энергоносители, растущими затратами и отсутствием безопасности, с которыми сталкиваются британские фермы», — заявили протестующие.

В начале сентября активисты Animal Rebellion пообещали в знак протеста оставить часть британских покупателей без молока, перекрыв им доступ к отделам магазинов с продукцией. Таким образом они потребовали от властей поддержать переход на питание на растительной основе и освободить земли, используемые в качестве пастбищ.