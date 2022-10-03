ЕС предложил сделать одно исключение из антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС предложил сделать исключение из санкций в отношении России для лоцманов

Европейский союз (ЕС) предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как уточнили источники издания, ЕС предложил сделать одно исключение из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре. Данная поправка поможет судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, которые смогут проводить суда, в частности, через проливы Дании. Данными путями пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз продолжит усиливать санкции против России. Также Мишель сообщил, что 27 лидеров стран Евросоюза 7 октября на саммите обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.