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Евросоюз пообещал усиливать санкции против России

Глава Евросовета Мишель заявил, ЕС продолжит усиливать санкции против России

Фото: Pixabay

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз (ЕС) продолжит усиливать санкции против России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны», — сказал он.

Также Мишель сообщил, что 27 лидеров стран Евросоюза 7 октября на саммите обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.

30 сентября власти США ввели новые санкции против России в связи с вхождением Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. В санкционный список включили ряд членов Госдумы и Совета Федерации, а также членов семей мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского Минобороны Сергея Шойгу и главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину.

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Марина Совина
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