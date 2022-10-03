На Камчатке захотели создать четыре всесезонных курорта

В Камчатском крае до 2035 года создадут четыре всесезонных курорта

В Камчатском крае до 2035 года захотели создать четыре всесезонных курорта. Об этом со ссылкой на главу проектного офиса ООО «ПроГород» (структура ВЭБ.РФ — прим. «Ленты.ру») Ксению Титову сообщает «Интерфакс».

По словам Титовой, с правительством региона и муниципалитетами уже обсудили вопросы, касающиеся земельных участков, на которых будут размещены упомянутые курорты. Речь идет о ТРК «Зеленовские озерки», поселке Малки, а также участках вблизи поселка Козыревска и села Мильково.

Глава проектного офиса упомянула, что сейчас на Камчатку в основном в качестве туристов приезжают мужчины. Наибольший интерес они проявляют к активному туризму, охоте и рыбалке. «Средняя продолжительность пребывания туристов на территории Камчатского края летом – 8-12 дней, зимой 7-8 дней», — добавила собеседница агентства, подчеркнув, что в среднем стоимость путешествия составляет 105 тысяч рублей, из которых 30 процентов приходится на транспортные расходы. При этом Титова отметила, что 87 процентов туристов приезжают на Камчатку без детей.

По мнению руководителя проектного офиса ООО «ПроГород», оздоровительный туризм является наиболее перспективным видом туризма на Дальнем Востоке и в Камчатском крае.

Комментируя ситуацию с туризмом в регионе, губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на Камчатке развит экстремально-спортивный и научно-познавательный туризм. Он подтвердил, что в регион действительно в основном приезжают туристы-одиночки или без детей, однако тут же заверил, что если получится создать условия для семейных путешествий, то туристический поток увеличится вдвое. «Если мы достроим туристический продукт, который привлекает мужчин 35-45 лет, приезжающих за экстремальным видом отдыха, охотой и рыбалкой, то они будут принимать решение приехать с семьей, понимая, что его жене и детям будет чем заняться», — сказал Солодов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл траты россиян на путешествия по стране.