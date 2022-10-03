Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы правила поведения перед первым походом в тату-салон

Мастер Алисса Юнг: перед нанесением тату следует употреблять много воды и белковой пищи

Фото: Benjamin Lehman / Unsplash

Мастер Алисса Юнг назвала правила поведения перед первым походом в тату-салон. Комментарий эксперта приводит Insider.

Специалистка отметила, что за две недели до процедуры понадобится начать подготовку к ней кожи. Так, следует остерегаться способных вызвать раздражение веществ и распития алкогольных напитков, разжижающих кровь. Кроме того, необходимо посоветоваться с мастером по поводу применения обезболивающего крема, который может повлиять на нанесение и заживление узора. В то же время Юнг рекомендовала перед сеансом увлажнять кожу, пить много воды и есть белковую пищу, которая поможет избежать слабости, головокружения или тошноты.

Помимо того, потребуется обсудить с мастером правила поведения во время процедуры. Например, одни специалисты делают выбор в пользу общения с клиентом или разрешают ему приводить друзей, другие предпочитают оставаться в тишине и концентрироваться на работе. Также эксперт призвала внимательно отнестись к выбору рисунка и не просить скопировать изображение другого тату-художника, поскольку это будет расцениваться как неуважение к нему.

Материалы по теме:
Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Синяя болезньКак первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
8 марта 2020
«Удалить татуировку быстро можно только с помощью мачете» Как исправить ошибки прошлого и не умереть от боли
«Удалить татуировку быстро можно только с помощью мачете»Как исправить ошибки прошлого и не умереть от боли
28 февраля 2018

Юнг также посоветовала делать перерывы во время сеанса для поддержания комфортного самочувствия клиента и мастера. Кроме того, она предостерегла от поездок в отпуск после нанесения узора, чтобы не подвергать рану загрязнению и воздействию ультрафиолета.

Ранее в сентябре мастер студии Tattooing Tattoos Йэн Пэрри из Англии назвал самые болезненные на теле места для татуировок. Среди них — суставы пальцев, запястья, локти, ребра, лицо и ладони.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Западным военным округом
Стало известно о создании мощной крепости ВСУ в ДНР
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Apple признала устаревшим легендарный iPhone
Актер «Твин Пикса» признался в непонимании идей Дэвида Линча
Невеста отлучилась в середине свадьбы и отрезала волосы втайне от жениха
В Казахстане суд решил выдворить из страны четверых россиян за пьяную драку
В России начал медленнее дорожать один тип жилья
Президент Молдавии ответила Вовану и Лексусу на вопрос о мобилизации в стране
Самомобилизовавшийся Милонов объяснил свое нахождение в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.