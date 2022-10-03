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Психолог посоветовал игнорировать ухажера после неудачного первого свидания

Психолог Мэддок: после неудачного свидания не стоит тратить время на выяснение отношений

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Не стоит тратить время на выяснение отношений, если первое или одно из первых свиданий оказалось неудачным, считает психолог и звезда TikTok Джейк Мэддок. В беседе с The Sun он посоветовал игнорировать непонравившихся ухажеров.

Мэддок считает, что в таких случаях допустим так называемый гостинг (ghosting) — полный отказ от общения по телефону и в соцсетях. «Если вам не понравился человек, необязательно оправдываться. Если он так чувствителен, что не может вынести чужого неприятия, ему надо поработать над собой», — уверен психолог.

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По мнению Мэддока, умение игнорировать лишних людей только улучшит качество жизни. «Гостинг — это хорошо, а не плохо. В вашей жизни много людей, которых стоило бы начать игнорировать: плохой друг, токсичный бывший, абьюзивный родственник. Игнорируйте их всех, найдите и создайте отношения, которые действительно развиваются», — говорит он.

Термин «гостинг» получил распространение в 2010-х годах в связи с ростом популярности социальных сетей. При гостинге один из собеседников блокирует другого и игнорирует его попытки выйти на связь. Чаще всего это происходит с новыми знакомыми, с которыми еще не сформировались крепкие отношения, не появились общие дела или друзья.

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Александра Лисица
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