В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что перешедшая границу республики группировка ВСУ уничтожена

Тактическая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пересекла границу Луганской народной республики (ЛНР), практически уничтожена российскими союзными силами и была вынуждена отступить к ранее занимаемым рубежам. Об огневом поражении противника сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Сейчас, на момент 14:00 мск, вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции», — заявил офицер об уничтожении перешедшей границу группы украинских военных.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска перешли через границу ЛНР и смогли закрепиться в районе города Лисичанск. Он также отметил, что у этих подразделений ВСУ большие проблемы с логистикой, так как они постоянно находятся под воздействием артиллерии союзных войск.