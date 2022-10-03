В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Тактическая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пересекла границу Луганской народной республики (ЛНР), практически уничтожена российскими союзными силами и была вынуждена отступить к ранее занимаемым рубежам. Об огневом поражении противника сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Сейчас, на момент 14:00 мск, вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции», — заявил офицер об уничтожении перешедшей границу группы украинских военных.
Ранее Марочко сообщил, что украинские войска перешли через границу ЛНР и смогли закрепиться в районе города Лисичанск. Он также отметил, что у этих подразделений ВСУ большие проблемы с логистикой, так как они постоянно находятся под воздействием артиллерии союзных войск.