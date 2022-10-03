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В России рассказали о скрытых санкциях на экспорт продовольствия

Глава Минсельхоза Патрушев заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия из России
Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ограничения против Москвы не замедлили развитие российского агропромышленного комплекса (АПК). Однако экспорт зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции в этой сфере сдерживают скрытые санкции, передает РБК.

Патрушев рассказал, что антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, оказали «определенное негативное влияние», но «не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе за последние годы, еще с момента начала реализации национальных проектов, а потом в результате продэмбарго 2014 года». Он напомнил, что в этом году Россия ожидает рекордный урожай зерна.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и продолжится до 30 июня 2023 года, Россия может поставить на мировой рынок «не менее, а может быть, и более 50 миллионов тонн зерна».

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«Но здесь есть другая проблема. Остаются барьеры, которые продолжают сдерживать наш экспорт. Если называть вещи своими именами — это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — отметил он.

Министр уточнил, что имеет в виду ограниченную доступность судов, которые нужны для транспортировки зерна. По его словам,
международные логистические компании избегают сотрудничества с российскими экспортерами. «У тех российских компаний, у которых есть свой флот, проблем меньше. Но в целом мы все сложности видим и находим решения совместно с экспортерами», — подчеркнул Патрушев.

Руководитель ведомства назвал Россию надежным партнером и заявил, что Москва готова соблюдать договоренности, чтобы обеспечить нуждающиеся страны продовольствием.

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Марина Совина
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