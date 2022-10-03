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Мужчина выиграл в лотерею 117 миллионов рублей и пожалел об этом

Водитель выиграл в лотерею 250 миллионов рупий и признался, что боится за свою жизнь

Фото: Prashanth Vishwanathan / Bloomberg / Getty Images

Ануп, водитель из штата Керала на юге Индии, выиграл в лотерею 250 миллионов рупий (117 миллионов рублей). Богатство принесло ему столько хлопот, что он успел пожалеть о победе в розыгрыше, пишет The Mirror.

Выигрыш Анупа оказался самым большим в истории Кералы, поэтому его семья привлекла внимание прессы. «Я был вне себя от радости, когда выиграл. В доме было много людей и камер, и мы были счастливы», — вспоминает мужчина.

Спустя неделю Ануп признался, что боится за свою жизнь. О его деньгах узнали все, поэтому дом постоянно осаждали люди, нуждающиеся в финансовой помощи.

Мужчина опубликовал видео, в котором попросил незнакомцев не беспокоить его семью. «Я не могу выйти из дома, не могу никуда пойти. Мой ребенок болен, и я не могу отвести его к врачу», — жаловался он.

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Сейчас мужчина со своей семьей переехал к родственникам в попытке избежать чрезмерного внимания. Правительство штата заявило, что организует для Анупа однодневный тренинг по управлению финансами, чтобы помочь ему правильно распорядиться деньгами.

Ранее сообщалось, что в США, мужчина случайно купил три лотерейных билета Pick 5 на один и тот же розыгрыш и сорвал джекпот в 150 тысяч долларов (девять миллионов рублей). В день розыгрыша мужчина вписал во все билеты дату рождения своей жены, нужные числа выпали трижды.

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Алиса Удовик
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