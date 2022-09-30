Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина сорвал джекпот в миллионы рублей благодаря ошибке при покупке билетов

В США мужчина вписал дату рождения жены в лотерейный билет и сорвал джекпот в $150 тысяч

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

В Мэриленде, США, мужчина случайно купил три лотерейных билета Pick 5 на один и тот же розыгрыш и сорвал джекпот в 150 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

67-летний американец рассказал, что забыл про купленный билет, и поэтому взял еще один. Его супруга не знала об этом и взяла третий билет. В день розыгрыша мужчина вписал во все билеты дату рождения своей жены, нужные числа выпали трижды.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

«В тот единственный раз, когда я случайно купил три билета, число выпало три раза. Это было невероятно», — восторженно воскликнул победитель. По его словам, он и раньше выигрывал в лотерею благодаря ошибке. Однажды он хотел купить билет, цифры на котором совпадали с годом рождения одной из его дочерей — 1979. Однако продавец неправильно услышал и дал номер 1997, который в итоге принес американцу победу.

Мужчина сообщил, что планирует разделить выигрыш с дочерями.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд несколько месяцев подряд каждый день покупал билет лотереи Pick 5 и вписывал туда одни и те же числа, пока не выиграл. Каждый раз он вписывал в билеты дату своего рождения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
В России зарегистрировали первый иск об оспаривании призыва в рамках мобилизации
Блогерша сделала трендовый маникюр и смутила зрителей результатом
Закачка газа в Европе упала до минимума за сезон
В Госдуме поддержали идею Михалкова об отсрочке для кинодеятелей
В Кремле не ответили на вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
Армию Италии привели в состояние повышенной готовности
Эстония отказалась признавать результаты референдумов о присоединении к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.