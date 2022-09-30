Мужчина сорвал джекпот в миллионы рублей благодаря ошибке при покупке билетов

В США мужчина вписал дату рождения жены в лотерейный билет и сорвал джекпот в $150 тысяч

В Мэриленде, США, мужчина случайно купил три лотерейных билета Pick 5 на один и тот же розыгрыш и сорвал джекпот в 150 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

67-летний американец рассказал, что забыл про купленный билет, и поэтому взял еще один. Его супруга не знала об этом и взяла третий билет. В день розыгрыша мужчина вписал во все билеты дату рождения своей жены, нужные числа выпали трижды.

«В тот единственный раз, когда я случайно купил три билета, число выпало три раза. Это было невероятно», — восторженно воскликнул победитель. По его словам, он и раньше выигрывал в лотерею благодаря ошибке. Однажды он хотел купить билет, цифры на котором совпадали с годом рождения одной из его дочерей — 1979. Однако продавец неправильно услышал и дал номер 1997, который в итоге принес американцу победу.

Мужчина сообщил, что планирует разделить выигрыш с дочерями.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд несколько месяцев подряд каждый день покупал билет лотереи Pick 5 и вписывал туда одни и те же числа, пока не выиграл. Каждый раз он вписывал в билеты дату своего рождения.