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Мужчина каждый день играл в лотерею и на пятый месяц выиграл 25 тысяч долларов

UPI: в Мэриленде мужчина сорвал джекпот в лотерею благодаря своей настойчивости

Фото: Thomas Banneyer / DPA / Globallookpress.com

Житель американского штата Мэриленд несколько месяцев подряд каждый день покупал билет лотереи Pick 5 и вписывал туда одни и те же числа, пока не выиграл. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

70-летний мужчина рассказал, что упорно играл в лотерею с тех пор, как она стартовала в феврале этого года. Каждый раз он вписывал в билеты дату своего рождения. «С момента начала игры я знал, что должен в ней участвовать. Мне всегда почему-то нравилось сочетание этих пяти чисел, поэтому я знал, что игра предназначена для меня», — отметил он.

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Мужчина был шокирован, когда узнал, что сорвал джекпот. «Я зашел в гостиную, а по телевизору как раз шел розыгрыш Pick 5. На моих глазах выпали все числа, две двойки, потом две пятерки и в конце еще одна двойка, причем каждая именно в таком порядке. Я глазам своим не поверил», — подчеркнул он. Благодаря настойчивости ему достался приз в 25 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

Мужчина настолько взволнован выигрышем, что с тех пор не может спокойно спать. Выигранные деньги помогут ему компенсировать бессонные ночи. «Скоро 25-я годовщина нашей свадьбы. Я предложил ей выбрать, куда она хочет поехать, и мы отправимся в путешествие», — подчеркнул американец.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Абердин, штат Мэриленд, получила от друга скромный подарок, который помог ей сорвать джекпот. Полученные деньги она планирует потратить на благоустройство своего дома.

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Алиса Дмитриева
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