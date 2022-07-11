Скромный подарок друга помог женщине выиграть в лотерею

UPI: женщина получила в подарок лотерейный билет и сорвала джекпот

Жительница американского города Абердин, штат Мэриленд, получила от друга скромный подарок, который помог ей сорвать джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Друг подарил 38-летней женщине пачку билетов моментальной лотереи. Один из них оказался выигрышным: как ей показалось, она могла получить по нему 100 долларов (6,3 тысячи рублей).

Американка отнесла лотерейный билет в местный магазин. Продавец просканировал его и сообщил, что она ошиблась. На самом деле женщина выиграла в 300 раз больше, чем думала, — не 100, а 30 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). «Вы шутите?» — закричала американка.

Полученные деньги она планирует потратить на благоустройство своего дома.

Ранее сообщалось, что житель американского города Роли, штат Северная Каролина, решил сделать подарок себе на День отца, купил лотерейный билет и и разбогател, сорвав джекпот. Американец планирует потратить часть полученных денег на оплату счетов, пожертвования своей церкви и помощь родным.