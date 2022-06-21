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Мужчина сделал себе подарок в День отца и разбогател на два миллиона долларов

UPI: мужчина купил себе в подарок лотерейный билет и сорвал джекпот

Фото: North Carolina Education Lottery

Житель американского города Роли, штат Северная Каролина, решил сделать подарок себе на День отца, купил лотерейный билет и и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

64-летний Джон Роджерс поехал в магазин за продуктами и решил отметить День отца. Он приобрел билет моментальной лотереи за 20 долларов (тысячу рублей). «Когда я покупал билеты, я сказал: "Это мой подарок на День отца самому себе. Это будет День отца, который я никогда не забуду"», — рассказал он.

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Мужчина стер с билета защитный слой и обнаружил, что выиграл первый приз в два миллиона долларов (109,9 миллиона рублей). Он признался, что до сих пор не осознал свою удачу.

Американец планирует потратить часть полученных денег на оплату счетов, пожертвования своей церкви и помощь родным. Кроме того, он собирается съездить с женой в отпуск. «Я всегда говорил ей, что отвезу ее на Гавайи, и теперь у меня есть такая возможность», — похвастался он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Американка приехала в штаб-квартиру лотереи и предпочла забрать всю сумму сразу.

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Алиса Дмитриева
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