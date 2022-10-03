Обесцвеченные брови Кайли Дженнер вызвали споры в сети

Модель Кайли Дженнер осветлила брови и вызвала споры в сети

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер осветлила брови и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, знаменитость разместила два фото, на которых она позирует с серебряной подставкой для винограда на кровати. При этом на ней надет комплект, состоящий из бюстгальтера и трусов черного цвета, а также высокие кожаные сапоги. На опубликованных кадрах видно, что звезда популярного телешоу решила сменить имидж, обесцветив брови.

Поклонники не оценили новый образ Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 8 миллионов лайков. «Боже, твои брови», «Пожалуйста, верни свои настоящие брови», «Бритье или осветление бровей — это новый тренд?», «Почему она с собой это сделала?», «Отличное фото, но ее брови меня пугают», — высказывались они.

В сентябре Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном наряде во время Недели моды в Париже и вызвала возмущение пользователей сети. Бизнесвуман появилась на публике в прозрачном платье длины миди с разрезами до бедер и вырезом в районе груди. При этом интимные части ее тела были прикрыты красной тканью, расположенной под упомянутой одеждой.