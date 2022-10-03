Пользователи сети перечислили главные плюсы карантина и пандемии

Пользователи Reddit заявили, что скучают по удаленке и пустым дорогам во время пандемии

Пользователи форума Reddit признались, что скучают по удаленке, встречам с друзьями и пустым дорогам во время пандемии COVID-19. Главные плюсы пандемии и связанного с ней карантина в сети перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта.

Многие заявили, что оценили возможности удаленки и теперь им не хватает дистанционной работы.

Полтора часа на дорогу до работы. Не буду вам говорить, сколько это стоит. А еще надо добраться домой. Я заявила начальству — если хотят сохранить меня, я буду приезжать в офис только раз в неделю на Uber. В остальное время хочу работать дома LadyBug_0570 пользователь Reddit

Другим карантин и самоизоляция помогли чаще общаться с близкими и друзьями.

Я тусовался с двумя друзьями почти каждый вечер. Они самоизолировались, как и я, так что мы не переживали, что заразимся. Никто не заболел. Мы жгли костры, болтали. Замечательные времена. Одни из лучших rtarb пользователь Reddit

Подписчики форума отметили, что дорожная ситуация во время пандемии коронавируса была невиданной: на дорогах не было ни пробок, ни шума.

Я живу возле университета, и город практически опустел после отмены занятий. Однажды я ехал по городу, и все напоминало постапокалиптический фильм, в котором выжившие едут, игнорируя правила дорожного движения, потому что никого не осталось. Было прекрасно IBeTrippin пользователь Reddit

Ранее на Reddit обсудили способы сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее. Пользователи форума рекомендовали для улучшения вкуса добавлять в нее масло, яйца и шпинат.