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Названы способы сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее

На Reddit порекомендовали для вкуса добавлять в лапшу быстрого приготовления яйца и масло

Фото: Joshua Ryder / Unsplash

На форуме Reddit порекомендовали для улучшения вкуса добавлять в лапшу быстрого приготовления масло, яйца и шпинат. Обсуждение способов сделать этот продукт лучше началось с вопроса одного из подписчиков сайта.

Многие комментаторы назвали куриные яйца хорошим способом сделать лапшу вкуснее. Их можно добавлять и в жареном, и в вареном виде.

Я кладу сверху вареное яйцо и добавляю шпинат

mochaboo20пользователь Reddit

Другие считают, что в лапше не хватает белка животного происхождения: курицы, свинины, креветок.

Размороженные креветки или мюсли, курицу, мясо, все что угодно, и немного тонко нарезанных овощей — моркови, зеленого лука, капусты

JuuuEiпользователь Reddit

Популярными оказались также сливочное и арахисовое масла. Их кладут прямо в лапшу или мажут на бутерброды, которыми ее закусывают.

Добавляю жареную свинину и намазываю хлеб сливочным маслом, чтобы макать в бульон

DarkInkPixieпользователь Reddit
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Кроме того, пользователи сети порекомендовали добавлять в лапшу чеснок, соус шрирача и бальзамический уксус.

Ранее психотерапевт и диетолог Сергей Обложко подсказал рецепты вкусных диетических блюд для худеющих. По его словам, тем, кто пытается снизить вес, стоит попробовать пектиновое варенье.

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Александра Лисица
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