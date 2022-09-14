Психотерапевт подсказал рецепты вкусных блюд для худеющих

Врач Обложко: худеющим стоит баловать себя пектиновым вареньем и низкокалорийным оливье

Худеющим людям стоит баловать себя пектиновым вареньем и низкокалорийным оливье, считает врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко. Рецепты вкусных диетических блюд он подсказал в беседе с «Аргументами и фактами».

Обложко предложил худеющим не отказываться от любимой еды, потому что запретные продукты влекут еще сильнее. По его словам, тем, кто пытается снизить вес, стоит попробовать пектиновое варенье. «Оно делается легко и быстро: ягоды не варят, а взбивают блендером, затем добавляют к ним загуститель (пектин, дающий ощущение сытости) и натуральный подсластитель (инулин). Варенье получается таким же сладким и вкусным, как обычное, только калорийность его в 15 раз ниже», — объяснил он.

Врач разрешил худеющим есть белковое молочное мороженое или фруктовый лед с низкокалорийными сладкими сиропами или мармеладом в качестве топинга.

Также, продолжил Обложко, можно готовить низкокалорийные салаты. «Скажем, тот же оливье можно приготовить и на 180 килокалорий на 100 граммов, и на 50 килокалорий. Достаточно заменить колбасу отварной телятиной, взять молодой картофель, уполовинить количество желтков и заправить салат низкокалорийным майонезом», — объяснил он.

Ранее шотландские ученые опровергли распространенный миф о положительном влиянии плотного завтрака на похудение. При этом ученые признали, что люди, которые употребляли максимальную порцию за день именно на завтрак, не так остро испытывали голод на протяжении дня, что может положительно сказываться на потере веса.