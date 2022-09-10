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Шотландские ученые развеяли миф о влиянии плотного завтрака на похудение

Профессор Джонстон: плотный завтрак не является залогом успешного похудения

Фото: Markus Scholz / Globallookpress.com

Шотландские ученые опровергли распространенный миф о положительном влиянии плотного завтрака на похудение. Свои наблюдения они опубликовали в издании Cell Metabolism.

Проведя исследование, специалисты выяснили, что утренний плотный прием пищи с последующем снижением объема порций в течение дня не способствует ускорению калорий. При этом ученые признали, что люди, которые употребляли максимальную порцию за день именно на завтрак, не так остро испытывали голод на протяжении дня, что может положительно сказываться на потере веса.

В эксперименте участвовали 30 человек с лишним весом или ожирением. Каждый из них следовал утренней или вечерней диете в течение четырех недель, после чего испытуемые меняли систему питания на противоположную. По результатам исследования, ученые обнаружили отсутствие взаимосвязи между временем наиболее плотного приема пищи и похудением. Отмечалось, что участники одинаково теряли вес во время каждого из четырехнедельных периодов.

Старший автор исследования и специалист в области контроля аппетита в Институте Роветта Абердинского университета в Шотландии профессор Александра Джонстон объяснила, что такой тип эксперимента может помочь в изучении прерывистого голодания.

Ранее диетологи перечислили пять мешающих сбросить лишний вес пищевых привычек. В частности, специалисты включили в список использование слишком большого количества масла, приправ и добавок.

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Варвара Кузьмина
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