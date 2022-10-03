Лукашенко призвал мобилизовать всех для уборки картофеля

Президент Белоруссии Лукашенко призвал мобилизовать всех для завершения уборки картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мобилизовать всех для качественного завершения уборочной кампании картофеля, льна и других культур. Его слова передает агентство BELTA.

По мнению Лукашенко, к уборке урожая нужно привлекать не только работников агропромышленных предприятий, но и учащихся, «поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все».

Также белорусский лидер подчеркнул, что в 2022 году в республике сложилась благоприятная обстановка для экспорта продовольственной продукции, в частности на рынки России и Китая. Как он утверждает, согласно прогнозам, эти государства могут и вдвое больше купить белорусской продукции.

«Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что республика успешно развивается в условиях «беспрецедентного санкционного давления».