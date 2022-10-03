Четверо россиян заживо сгорели в коммунальной квартире

В Мурманске четыре человека заживо сгорели в коммунальной квартире, еще восемь пострадали

В Мурманске четыре человека заживо сгорели в коммунальной квартире, еще восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, передает РЕН ТВ.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ночь на понедельник, 3 октября, на улице Подстаницкого. В результате случившегося обгорела комната, а из здания эвакуировали 20 россиян.

Личности погибших сейчас устанавливаются. В ликвидации возгорания участвовали 17 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.