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Четверо россиян заживо сгорели в коммунальной квартире

В Мурманске четыре человека заживо сгорели в коммунальной квартире, еще восемь пострадали

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Мурманске четыре человека заживо сгорели в коммунальной квартире, еще восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, передает РЕН ТВ.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ночь на понедельник, 3 октября, на улице Подстаницкого. В результате случившегося обгорела комната, а из здания эвакуировали 20 россиян.

Личности погибших сейчас устанавливаются. В ликвидации возгорания участвовали 17 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

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Анна Щербакова
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