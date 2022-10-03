Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Четверо россиян заживо сгорели при пожаре из-за курения

В поселке Северомуйск в Бурятии четыре человека заживо сгорели при пожаре из-за курения

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Муйском районе Бурятии четверо россиян заживо сгорели при пожаре в жилом доме из-за неосторожности при курении. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Там уточнили, что пожар произошел в поселке Северомуйск в восьмиквартирном жилом доме. Возгорание началось на втором этаже, на месте пожара спасатели нашли тела двух женщин и двух мужчин. Одного россиянина спасли на лестнице, еще 12 человек эвакуировались самостоятельно.

Возгорание ликвидировали, его площадь составила 30 квадратных метров. В тушении участвовали 15 пожарных и 4 единицы техники.

Ранее в Норильске мужчина заживо сгорел при пожаре, не сумев выбраться из своей заваленной мусором квартиры. Погибший россиянин имел проблемы со здоровьем, в 2013 году из-за пожара в этой же квартире сгорел брат-близнец мужчины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара
Минобороны показало пуск ракет Р-500 по объектам ВСУ
Робби Уильямс пообещал «секс и наркотики» в документальном фильме о самом себе
В Совфеде поддержали закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»
В Евросоюзе возник раскол по вопросу ограничений на российскую нефть
В Запорожье захотели оставить украинский язык
В Млечном Пути обнаружили галактическую «преисподнюю»
Проректор российского вуза предстанет перед судом за взятки
В Турции призвали не поддаваться антироссийским угрозам США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.