Четверо россиян заживо сгорели при пожаре из-за курения

В поселке Северомуйск в Бурятии четыре человека заживо сгорели при пожаре из-за курения

В Муйском районе Бурятии четверо россиян заживо сгорели при пожаре в жилом доме из-за неосторожности при курении. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Там уточнили, что пожар произошел в поселке Северомуйск в восьмиквартирном жилом доме. Возгорание началось на втором этаже, на месте пожара спасатели нашли тела двух женщин и двух мужчин. Одного россиянина спасли на лестнице, еще 12 человек эвакуировались самостоятельно.

Возгорание ликвидировали, его площадь составила 30 квадратных метров. В тушении участвовали 15 пожарных и 4 единицы техники.

Ранее в Норильске мужчина заживо сгорел при пожаре, не сумев выбраться из своей заваленной мусором квартиры. Погибший россиянин имел проблемы со здоровьем, в 2013 году из-за пожара в этой же квартире сгорел брат-близнец мужчины.