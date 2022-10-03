Раскрыты способы избавиться от секущихся концов волос

Арт-директор Стив Робинсон посоветовал не сушить волосы феном сразу после мытья головы

Редакторы модного журнала Glamour совместно с арт-директором парикмахерской Electric Hair Group Стивом Робинсом раскрыли способы, которые помогут предотвратить сечение концов волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, рассказал эксперт, не стоит сразу после мытья головы сушить волосы феном. По его словам, необходимо дождаться, когда пряди высохнут на 50-80 процентов, а затем с помощью названного инструмента придать им форму. «Кроме того, очень важно понимать, как правильно сушить феном. Никогда не прикасайтесь насадкой непосредственно к волосам», — предупредил Робинсон, отметив, что перед этим необходимо нанести на влажные пряди увлажняющий крем, чтобы уменьшить их пушистость.

Для предотвращения появлениях секущихся концов специалист также посоветовал использовать расчески с широкими зубьями и снижать температуру у инструментов для укладки. «Здоровые волосы содержат кератин, который рассеивается при нагревании выше 200 градусов», — пояснил Робинсон и призвал читательниц не отламывать секущиеся концы от волос.

В заключение собеседник издания порекомендовал регулярно посещать парикмахера для обновления стрижки и промакивать после мытья головы влажные волосы полотенцем из микрофибры. «Этот материал не только быстро впитывает влагу, но и является более мягким, чем стандартное махровое полотенце», — заключил Робинсон.

Ранее трихолог Тейлор Роуз перечислила ошибки во время мытья волос. Как утверждала эксперт, многие люди недостаточно смачивают волосы. По мнению доктора, чем больше пряди пропитаны водой, тем легче вспенить шампунь и сэкономить продукт.