Раскрыты главные ошибки во время мытья волос

Трихолог Роуз назвала главной ошибкой перед мытьем головы не смачивать волосы водой

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла главные ошибки во время мытья головы. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом thehealthyhur рассказала, что во время процесса мытья необходимо применять специальный шампунь, направленный на глубокое очищение кожи головы и волос. «Используйте этот продукт еженедельно или раз в две недели, чтобы удалить загрязнения или остатки других средств», — рассказала врач.

Вдобавок Роуз отметила, что многие люди полностью не смачивают волосы перед мытьем. По ее словам, чем больше пряди пропитаны водой, тем легче вспенить шампунь. «Без пены расход продукта становится больше», — пояснила специалист.

В заключение трихолог посоветовала во время мытья волос массировать голову подушечками пальцев, совершая при этом небольшие круговые движения.

В августе профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла секреты ухода за волосами. Эксперт призвала отказаться от масс-маркетовых шампуней, особенно формата «два в одном». Кроме того, она порекомендовала не завязывать мокрые волосы, поскольку так их можно повредить. Блогерша посоветовала воздержаться от укладки при помощи обычных расчесок и заменить их на специальные распутывающие щетки.