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Российские контрактники попытались отнять у мобилизованных вещи и были избиты

Под Москвой контрактники попытались отнять у мобилизованных вещи и телефоны и были избиты

Фото: Константин Михальчевский / Reuters

В Подмосковье в воинской части Алабино мобилизованные россияне избили контрактников, так как те потребовали у них экипировку и мобильные телефоны. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, из-за конфликта в части пострадали 20 военных, служащих по контракту. Приехавшие в часть не стали терпеть требования контрактников, из-за чего произошла массовая драка.

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Впоследствии контрактники закрылись в одном из помещений воинской части и вызвали полицию. Военнослужащие не стали писать друг на друга заявления в полицию.

Ранее в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Двое из них погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался после отправки домой. Эту информацию изданию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

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Анастасия Шейкина
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