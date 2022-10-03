Комитет Госдумы одобрил проекты о принятии четырех регионов в состав России

Комитет ГД по законодательству одобрил проекты о принятии четырех регионов в состав России

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству на своем заседании в понедельник, 3 октября, одобрил проекты федеральных конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя комитета Павла Крашенинникова, президентские инициативы «в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии» жителей новых регионов России, а также «формируют систему защиты прав и свобод граждан».

Законопроекты гарантируют проживающим в четырех новых регионах гражданам России признание документов об их образовании, а также документов, подтверждающих гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

В воскресенье, 2 октября, президент страны Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договоры о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договор о принятии в состав России новых регионов глава государства подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данную инициативу.