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Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ

Путин внес на ратификацию в ГД договоры о вхождении четырех территорий в состав России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Это следует из базы Государственной Думы.

Согласно постановлениям Конституционного суда РФ, переходный период по интеграции ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России продлится до 1 января 2026 года. За это время четыре новых территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ.

Конституционный суд определил, что Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов. Также указано, что государственным языком ДНР и ЛНР станет русский язык.

30 сентября в Кремле глава государства подписал договор о принятии в РФ новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали «за».

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Алина Гончарова
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