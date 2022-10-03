Лукашенко высказался о крепостном праве

Глава Белоруссии Лукашенко заявил о неуместности крепостного права при перемещении рабочих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обсуждения вопроса по наведению порядка в кадровой работе высказался о неуместности крепостного права при перемещении рабочей силы. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«Никакого, конечно, крепостного права. Но любых перемещений руководителей, специалистов без вашего ведома быть не должно. Только с разрешения предрайисполкома», — обратился глава государства к председателям районных и городских исполкомов.

Лукашенко отметил, что необходимо навести порядок «по вертикали» в работе с кадрами, и все должно быть управляемо.

Белорусский лидер подчеркнул, что республика ежегодно выпускает сотни аграриев, однако работников сельского хозяйства не хватает. Он призвал обратить внимание на то, где работают выпускники: по его словам, родители «куда-то пристраивают свое чадо», студент получает высшее образование и «в городе сидит, в ус не дует».

Ранее президент Белоруссии призвал к мобилизации, чтобы качественно завершить уборочную кампанию картофеля и других культур. По его мнению, к уборке урожая нужно привлекать не только работников агропромышленных предприятий, но и учащихся.