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Мила Кунис рассказала о первом признании в любви от пьяного Эштона Кутчера

Мила Кунис рассказала, что Эштон Кутчер впервые признался ей в любви, будучи пьяным
Эштон Катчер и Мила Кунис

Эштон Катчер и Мила Кунис

Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее муж Эштон Кутчер впервые признался ей в любви. Ее слова передает The Mirror.

Кунис вспомнила, что Катчер рассказал ей о своих чувствах, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как отметила кинозвезда, в тот день ее возлюбленный выпил много текилы.

«О, я помню ту ночь. Сама я не пила текилу, я была трезвой. В тот момент [когда Кутчер признался в любви] я подумала: "О боже"», — поведала актриса.

Кутчер и Кунис познакомились в конце 1990-х годов на съемках сериала «Шоу 70-х», когда Эштону было 20, а Миле — 15 лет. Отношения между актерами завязались спустя почти десять лет: в 2013 году Кутчер и Кунис официально вышли в свет в качестве пары, через два года они поженились. В настоящее время супруги воспитывают двоих детей — дочь Уайатт Изабель и сына Димитрия Портвуда.

Ранее Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании.

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Дениза Мацаева
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