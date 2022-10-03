Первые леди Украины и Турции провели встречу

Жена Зеленского обсудила с супругой Эрдогана эвакуацию детей-сирот из Одессы в Турцию

Жена президента Украины Елена Зеленская провела встречу с супругой лидера Турции Эмине Эрдоган. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Первые леди обсудили эвакуацию украинских детей-сирот в Турцию. Уточняется, что в рамках совместной работы двух стран Киев планирует эвакуировать группу детей из двух детских домов Одесской области.

Кроме того, Зеленская рассказала Эрдоган о своем новом благотворительном фонде Olena Zelenska Fundation и пригласила турецкий бизнес присоединиться к проекту. По ее словам, через фонд можно направить деньги на восстановление медицинской и образовательной областей на Украине, а также оказать гуманитарную помощь.

Помимо этого, жена украинского политика встретилась с вселенским патриархом Варфоломеем и поблагодарила за оказанную в марте гуманитарную помощь.

Ранее Зеленская высказалась в адрес жителей Великобритании, которые жалуются на растущие цены на отопление. «Когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых», — сказала она.

