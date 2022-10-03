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Пропавший без вести певец Легостаев нашелся

Пропавший без вести в Сочи певец Константин Легостаев нашелся

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Российский певец и фронтмен поп-рок-группы «Deльта» Константин Легостаев, пропавший без вести после купания в Сочи, нашелся. Об этом сообщает «Москва 24».

Как отмечает издание, в настоящий момент исполнитель находится в следственном отделе по Центральному району Сочи краевого СКР. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, где Легостаев находился все это время и почему не выходил на связь. В ведомстве добавили, что после проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 3 октября сообщалось об исчезновении Легостаева после купания в Сочи. Уточнялось, что артист приехал в курортный город по работе, после чего решил отдохнуть. Он зашел в море понырять, но обратно на берег не вышел.

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Дениза Мацаева
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