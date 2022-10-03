Пропавший без вести певец Легостаев нашелся

Пропавший без вести в Сочи певец Константин Легостаев нашелся

Российский певец и фронтмен поп-рок-группы «Deльта» Константин Легостаев, пропавший без вести после купания в Сочи, нашелся. Об этом сообщает «Москва 24».

Как отмечает издание, в настоящий момент исполнитель находится в следственном отделе по Центральному району Сочи краевого СКР. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, где Легостаев находился все это время и почему не выходил на связь. В ведомстве добавили, что после проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 3 октября сообщалось об исчезновении Легостаева после купания в Сочи. Уточнялось, что артист приехал в курортный город по работе, после чего решил отдохнуть. Он зашел в море понырять, но обратно на берег не вышел.