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Российский певец пропал без вести после купания в Сочи

Российский певец Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи
Константин Легостаев

Константин Легостаев. Кадр: LEGO STAR/ YouTube

Российский эстрадный певец, фронтмен поп-рок-группы «Deльта» Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, артист приехал в курортный город по работе, после чего решил отдохнуть. Он зашел в море понырять, но обратно на берег не вышел.

В настоящее время уже несколько часов продолжаются его поиски. Детали случившегося уточняются.

Ранее во время путешествия по Аризоне пропал без вести 32-летний американский кантри-певец Люк Белл. Спустя неделю он был найден мертвым. Причина смерти исполнителя не уточняется.

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Марина Совина
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