Пропавший без вести певец Люк Белл найден мертвым

Пропавший без вести 32-летний кантри-певец Люк Белл найден мертвым

Ушел из жизни 32-летний американский кантри-певец Люк Белл, сообщает Deadline.

Музыкант пропал без вести 20 августа. Известно, что до своего исчезновения певец путешествовал по Аризоне. Через неделю Белл был найден мертвым. Причина смерти исполнителя не уточняется.

Белл родился в 1990 году в городе Лексингтоне, штат Кентукки. За свою карьеру музыкант успел выпустить три альбома: Don't Mind If I Do в 2014 году и две пластинки, названных в свою честь Luke Bell, в 2012 и 2016 годах. Отмечается, что Люк страдал от биполярного расстройства.

Ранее стало известно о смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин.