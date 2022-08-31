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Умерла 32-летняя актриса Чарлби Дин

Умерла 32-летняя актриса и модель Чарлби Дин

Фото: Terence Baelen / globallookpress.com

Ушла из жизни южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин Крик. Об этом сообщает Collider.

Уточняется, что Дин скончалась в результате внезапной болезни в одной из больниц Нью-Йорка. Ей было 32 года. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Дин родилась в 1990 году в Кейптауне, ЮАР. С детства работала моделью, как актриса дебютировала в фильме «Малек» 2010 года. Она также снималась в проектах «Элементарно», «Смертельная гонка 3», «Не спи», «Интервью с Богом», «Черная молния». Последним фильмом с ее участием стала картина «Треугольник печали».

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Дениза Мацаева
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