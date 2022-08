В возрасте 91 года умерла блюзовая певица Мэйбл Джон

Ушла из жизни американская блюзовая вокалистка и актриса Мэйбл Джон. Об этом сообщает Independent.

Джон скончалась 25 августа в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. Причина смерти не уточняется. Последние годы своей жизни певица провела, помогая бездомным.

Джон родилась в 1930 году в Луизиане. В 1941 году семья исполнительницы переехала в Детройт. Музыкой Джон начала заниматься в конце 1950-х. Она была первой женщиной, подписавшей контракт с продюсером Берри Горди на лейбле Motown Records, ранее известном как Tamla. Позднее исполнительница перешла на Stax Records. Первый сингл певицы Who Wouldn't Love a Man Like That вышел в 1960 году. Через шесть лет Мэйбл выпустила свой дебютный альбом. Джон была также известна как актриса, она снялась в триллере «Время страха» и драме «Бар "Медонос"».

