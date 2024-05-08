Россиянка получила 300 тысяч рублей штрафа за оправдание террориста Брейвика

В Вологодской области женщина получила 300 тысяч рублей штрафа за пост в соцсети

В Вологодской области Первый Западный окружной военный суд приговорил местную жительницу Анастасию Горькову к штрафу в размере 300 тысяч рублей за пост в социальной сети. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Горькова признана виновной по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»).

Как установил суд, женщина, с помощью мобильного телефона, опубликовала запись в сообществе «Читающие» в одной из социальных сетей с текстом, оправдывающим террористические акты, совершенные террористом Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 года в Норвегии.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении феминистки Залины Маршенкуловой за оправдание теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).