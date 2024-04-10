Против феминистки возбудили дело за оправдание теракта против Татарского

Феминистка Маршенкулова стала фигурантом дела за оправдание убийства Татарского

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении феминистки Залины Маршенкуловой за оправдание теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает Baza.

Дело заведено по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»), фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Маршенкулову планируют заочно арестовать, при этом женщина находится за границей.

По данным следствия, причиной возбуждения уголовного дела против феминистки стал пост, опубликованный в принадлежащем ей Telegram-канале после теракта. Эксперты Московского исследовательского центра увидели в нем признаки оправдания терроризма.

Ранее Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии общего режима пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании теракта против военкора Татарского. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет»).