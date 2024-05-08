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14:52, 8 мая 2024Бывший СССР

Украинского олигарха Коломойского обвинили в организации заказного убийства. С кем он хотел расправиться и за что?

Коломойского обвинили в организации убийства юриста, ему грозит пожизненный срок

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Офис Генпрокурора Украины обвинил известно украинского бизнесмена, подозреваемого в легализации имущества, полученного мошенническим путем, в организации заказного убийства. Личность подозреваемого не раскрывается, однако из фото, опубликованного в Telegram-канале ведомства, понятно, что речь идет о бывшем губернаторе Днепропетровской области, олигархе Игоре Коломойском (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это же подтверждают украинские СМИ.

По версии следствия, мотивом подозреваемого стала личная месть. Олигарх заказал убийство директора одной из юридических компаний, потому что он не выполнил требования по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества, отметили в Офисе Генпрокурора Украины.

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В ведомстве утверждают, что бизнесмен привлек членов банды, специализировавшейся на тяжких преступлениях. Участники группировки напали на директора и нанесли ему удары ножом, однако не смогли довести дело до конца по не зависящим от них причинам.

Коломойскому грозит пожизненное заключение

Согласно материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции, участники банды совершили нападение на владельца юридической компании, когда он выходил из магазина в Феодосийском центре в Крыму.

Они нанесли потерпевшему удары металлическим прутом по голове и ножевые ранения в грудь, живот и спину. Врачи оказали своевременную помощь пострадавшему и спасли ему жизнь. Впоследствии все четырех нападавших задержали и приговорили к срокам в тюрьме.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов собрали достаточную доказательную базу на организатора заказного преступления и предъявили ему обвинение по статье о покушении на совершение умышленного убийства.

«На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», — говорится в сообщении СБУ.

Олигарха задержали в 2023 году по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем

2 сентября 2023 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Коломойского на два месяца по делу о незаконном выводе 13,5 миллиона долларов. СБУ заподозрила его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным способом.

Фото: Стрингер / РИА Новости

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов основатель «Приватбанка» легализовал более 570 миллионов гривен, а затем вывел их за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финансовых учреждений. Кроме того, компаниям бизнесмена предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт. На вопрос, согласен ли с обвинением, Коломойский ответил: «Ну, конечно, нет. Абсолютно».

В феврале стало известно о проведенных СБУ обысках в доме у Коломойского по делу о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Его обвиняют в растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Суд неоднократно продлевал арест бизнесмену, 22 апреля 2024 года его содержание под стражей было продлено до 2 июня.

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      Варвара Кошечкина
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