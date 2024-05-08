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14:43, 8 мая 2024Из жизни

Британский король Карл III отказал во встрече опальному младшему сыну

Король Британии Карл III отказался от встречи с младшим сыном принцем Гарри
Карл III

Карл III. Фото: Kin Cheung / AP

Король Великобритании отказался встречаться с младшим сыном — принцем Гарри, герцогом Сассекским. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский прибыл в Лондон, чтобы выступить в соборе Святого Павла по случаю 10-летия «Игр непобежденных». По данным издания, он больше месяца пытался организовать встречу с больным раком отцом. Ожидалось, что принц увидится с Карлом III во время визита в столицу, однако король заявил, что не сможет встретиться с сыном из-за большой занятости.

«Если бы король хотел увидеть Гарри, он бы очень легко нашел время», — отметил друг королевской семьи Хьюго Викерс.

Последний раз Гарри видел Карла III в феврале после того, как стало известно, что у короля рак.

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«Игры непобежденных» — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих. В них также могут принять участие раненые военные или те, что стали инвалидами на службе. «Игры непобежденных» проводятся с 2014 года по инициативе принца Гарри.

В 2020 году герцог Сассекский и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекский заявил о своей готовности вернуться в семью ради отца. Об этом он сказал Карлу III лично.

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      Юлия Юткина
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